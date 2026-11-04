Очільниця IG Metall Беннер оголосила трудову боротьбу з Audi — Der Spiegel

Очільниця профспілки IG Metall Крістіане Беннер в інтерв’ю Der Spiegel різко оцінила керівника Audi Гернота Дьолльнера та заявила про рішучу трудову боротьбу. Беннер також є членкинею наглядової ради Volkswagen.

Критика керівника Audi

Як зазначає видання, Дьолльнер з’явився поряд із Дональдом Трампом на передвиборчій сцені. Реакцію Беннер у заголовку інтерв’ю передано словами: «Ich habe mich fremdgeschämt».

Вислів німецькою означає почуття сорому за поведінку іншої людини, хоча сама людина не є її учасником. Це оцінка Беннер, а не встановлений факт щодо дій Дьолльнера.

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Заява профспілки

У підписі до фото в матеріалі також наведено слова Беннер: «Ich bin doch nicht die PR-Chefin von Herrn Döllner».

Інтерв’ю підготували журналісти Alexander Demling і Markus Dettmer. Його опублікували 4 листопада 2026 року о 09:42, як зазначено на сторінці Der Spiegel.

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