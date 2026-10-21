Octopus запустив для автопарків знижки до 30% на заряджання електромобілів — Autocar

У Великій Британії найбільший постачальник енергії Octopus запропонував автопаркам знижки до 30% на публічне заряджання електромобілів і фургонів. Сервіс FleetBoost має допомогти компаніям скоротити витрати під час переходу на електричний транспорт, повідомляє Autocar.

Знижки на трьох мережах

FleetBoost доступний за щомісячною передплатою для кожного водія через платформу Octopus Fleet, розроблену разом із Rightcharge. Вона дає змогу знаходити та оплачувати публічне заряджання, автоматизує відшкодування витрат на домашнє заряджання й показує менеджерам автопарків витрати на електроенергію.

Знижені тарифи вже діють на зарядних станціях MFG EV Power, Ionity та Be.EV. Octopus планує долучити до програми інші мережі в найближчі місяці. За даними компанії, для 99% території Великої Британії найближчий пункт заряджання FleetBoost розташований у межах 14 миль, а дешевші зарядні пристрої позначено в застосунку.

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Вартість публічного заряджання

Представник Octopus повідомив Autocar, що автопарки забезпечують стабільний потік автомобілів і допомагають підтримувати завантаженість зарядних станцій. Це, за його словами, сприяло домовленостям про нижчі тарифи.

Згідно зі звітом Rightcharge, у 2025 році публічне заряджання становило 27% усіх сеансів заряджання автопарків, але на нього припало 57% їхніх витрат на електроенергію. На найдорожчих мережах електроенергія може коштувати 93 пенси за кіловат-годину, тоді як за домашнім тарифом із низькими нічними ставками — менш як 7 пенсів за кіловат-годину.

Галузева асоціація ChargeUK пояснила таку різницю високими цінами на енергію, фіксованими платежами та ПДВ у 20% для публічного заряджання проти 5% для домашньої електроенергії. Для Tesla Model Y витрати можуть становити від 1,5 до 21 пенса за милю залежно від місця заряджання. За останніми орієнтовними ставками HM Revenue & Customs, аналогічний дизельний автомобіль коштує 16 пенсів за милю, бензиновий — 17 пенсів.

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