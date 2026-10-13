Omoda планує вивести кросовер 4 на ринок Британії менш як за £25 тисяч — Autocar

На Паризькому автосалоні у Франції китайський бренд Omoda представив компактний кросовер Omoda 4, який наступного року планує вивести на ринок Великої Британії. Стартова ціна моделі становитиме менш як 25 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє Autocar.

Гібридна версія з’явиться першою

Omoda 4 стане початковою моделлю марки у британській лінійці та розташується нижче за Omoda 5, 7 і 9. Кросовер є близьким родичем Jaecoo 5 — моделі іншого бренду компанії Chery.

Спочатку на ринок має вийти повний гібрид із 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Сукупна потужність силової установки становитиме 221 к. с. За даними Autocar, новинка, ймовірно, перевершить заявлену економічність більшої Omoda 5, для якої вказано показник 52 милі на галон.

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Конкурентами гібридної Omoda 4 видання називає Nissan Juke, Renault Captur і Skoda Kamiq у гібридних версіях.

Електрична версія та оформлення салону

Електрична модифікація Omoda 4, як очікується, отримає батарею ємністю 61 кВт·год і запас ходу 248 миль. Її ціну прогнозують на рівні близько 27 тисяч фунтів стерлінгів. Серед суперників цієї версії названо Renault 4 та Ford Puma Gen-E.

Jaecoo 5 також пропонується із суто бензиновою силовою установкою, однак Omoda не повідомляла, чи матиме Omoda 4 такий варіант. Новинка відрізняється від інших моделей бренду гострішими лініями кузова та спортивнішим оформленням інтер’єру. На центральній консолі розміщено панель керування у стилі спортивних автомобілів, кнопку запалювання та оздоблення з імітацією карбону. У салоні передбачено небагато фізичних елементів керування і цифровий кокпіт із функціями штучного інтелекту.

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