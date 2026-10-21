Omoda представила концепт X із кліренсом 200 мм — Autocar

Китайський автобренд Omoda представив концепт-кросовер X, який демонструє нову дизайнерську мову Cyber Mecha та натякає на можливе розширення лінійки більш позашляховими моделями. Як повідомляє Autocar, автомобіль отримав агресивніше оформлення кузова, масивні захисні накладки та збільшений дорожній просвіт.

Кліренс і можливості

Концепт задумали як кросовер для епізодичних поїздок бездоріжжям. Завдяки піднятій підвісці та великим всюдихідним шинам його кліренс становить 200 мм. За заявою Omoda, X здатен перевозити на даху вантаж масою до 75 кг, а також передбачається можливість буксирування причепа масою до 1800 кг.

Дизайн Cyber Mecha раніше дебютував на моделі Omoda 4, яку показали на Паризькому автосалоні перед запланованим на наступний рік виходом на британський ринок. У X цей стиль розвинули завдяки виразнішим поверхням кузова та більш масивному пластиковому захисту.

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Оснащення салону

У салоні Omoda X встановлено цифрову панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма та 13,2-дюймовий екран мультимедійної системи. На відміну від Omoda 4, концепт має фізичні елементи керування клімат-контролем, а також підігрівом і вентиляцією сидінь.

Автомобіль також оснащено інфрачервоною системою нічного бачення, яка здатна виявляти небезпеки, зокрема диких тварин, на відстані до 90 метрів. Компанія ще не підтвердила силову установку X, однак Autocar припускає, що модель може отримати гібридну систему потужністю 221 к. с., яку використовують в Omoda 4.

Перспективи серійної моделі

Omoda наголошує, що X наразі є лише концептом, попри зовнішність, близьку до серійного автомобіля. Виробник поки не ухвалив рішення, чи з'явиться дорожня версія моделі на британському ринку. Бренд вийшов до Великої Британії наприкінці 2024 року разом зі спорідненою маркою Jaecoo та, за даними Society of Motor Manufacturers and Traders, посів 23-тє місце серед найпродаваніших автомобільних брендів країни в січні—вересні цього року.

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