В австралійському місті Олбані, приблизно за 400 кілометрів на південь від Перта, десятки вінтажних автомобілів Ford Model A зібралися на ралі, яке організатори назвали найбільшим таким зібранням у країні. У п’ятницю історичним районом міста лунали сигнали старовинних автомобільних клаксонів, повідомляє ABC News.

Учасники з різних країн

Директорка ралі Андреа Мур заявила, що відреставровані автомобілі прибули майже з усіх штатів Австралії. До заходу також долучилися учасники з Нової Зеландії, Великої Британії та Словенії, хоча частина гостей приїхала без власних машин.

82-річний Бен Маннеке розповів, що подолав на своєму Ford Model A близько 5 тисяч кілометрів із Малені у штаті Квінсленд до Олбані. За його словами, поїздка через Налларбор передбачала багато зупинок і не всюди було зручно зупинятися на ночівлю, однак мандрівка принесла задоволення.

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Автомобілі 1928–1931 років

Мур зазначила, що представлені на заході Model A випускали з 1928 до 1931 року — після Ford Model T. Вона назвала ці автомобілі машинами для кожного та зауважила, що на відміну від Model T, їх можна було фарбувати не лише в чорний колір.

Гість із Йоркширу Стів Вотсон разом із друзями прилетів до Австралії та позичив автомобіль для участі в ралі. Він сказав, що у Великій Британії також діє клуб прихильників Ford Model A, який налічує близько 300 членів, але участь у подібних заходах там не така активна.

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