Пакистан поставив за мету довести частку електромобілів до 30% до 2030 року. Про це в Ісламабаді під час зустрічі з делегацією Європейського Союзу заявив радник прем’єр-міністра з питань промисловості та виробництва Харун Ахтар Хан, повідомляє The Express Tribune.

Підготовка кадрів

За словами радника, перехід на електротранспорт потребує не лише появи нових автомобілів, а й кваліфікованих працівників, технічної експертизи та розвитку промислової екосистеми. Він звернувся до ЄС щодо співпраці у розвитку навичок для галузі електромобілів, технічному навчанні та зміцненні потенціалу.

Хан зазначив, що на пакистанський ринок електромобілів уже вийшли кілька компаній. Через це зростає потреба у підготовлених техніках та інженерах. На його думку, своєчасні інвестиції у навчання дадуть молоді можливість працювати у нових сферах зайнятості.

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Нова політика для автопрому

Радник також повідомив, що нова автомобільна політика Пакистану, яку очікують найближчими тижнями, приділятиме особливу увагу електромобілям. Паралельно уряд працює над політикою щодо систем акумулювання енергії. За словами Хана, перехід на електротранспорт може скоротити витрати країни на імпорт нафти та створити можливості для місцевого виробництва.

Він доручив Раді інженерного розвитку Пакистану провести консультації з делегацією ЄС і визначити практичні напрями співпраці. Представники Євросоюзу висловили зацікавленість у такій взаємодії.

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