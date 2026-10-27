Палата представників Нігерії одностайно підтримала звернення до федерального уряду із закликом створити прозору систему ліцензування та схвалення комерційного імпорту електромобілів, автомобілів на стисненому природному газі (CNG) та іншого обладнання для чистого транспорту. Ініціативу під час пленарного засідання в Абуджі запропонував депутат Адэморін Кує, повідомляє Premium Times Nigeria.

Запропоновані вимоги

У межах запропонованої рамки компанії, які претендуватимуть на дозвіл, можуть зобов'язати, де це застосовно, створювати в Нігерії сертифіковані сервісні та ремонтні центри, постачати оригінальні запчастини та забезпечувати гарантійне обслуговування. Також від них можуть вимагати наймати й навчати кваліфікований нігерійський технічний персонал.

Серед інших запропонованих умов — інвестиції в зарядну інфраструктуру для електромобілів або об'єкти для заправки CNG, дотримання національних стандартів безпеки, екологічних і технічних вимог. Компанії також можуть подавати плани захисту прав споживачів і післяпродажного обслуговування.

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Критерії та нагляд

Палата доручила Національній раді з автомобільного дизайну та розвитку Нігерії спільно з Бюро державних закупівель, Організацією стандартів Нігерії, Митною службою та іншими органами розробити об'єктивні критерії для схвалення імпортерів. У межах ініціативи також пропонують вести відкритий реєстр схвалених імпортерів і постачальників інфраструктури.

Депутати наголосили, що процедура має бути відкритою, конкурентною та недискримінаційною для всіх компаній, які відповідатимуть установленим стандартам. Податкові пільги, митні поступки та інші фіскальні стимули запропонували пов'язати з інвестиціями в місцеву інфраструктуру й технічний потенціал. Профільні комітети парламенту мають проконтролювати виконання рішення та відзвітувати протягом чотирьох тижнів.

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