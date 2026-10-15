ПАР відмовиться від підтримки складання авто з імпортних комплектів — TimesLIVE

Уряд Південно-Африканської Республіки поступово припинить підтримку автовиробників, які ввозять майже готові автомобілі для складання з імпортних комплектів. Про це міністр торгівлі, промисловості та конкуренції Паркс Тау заявив під час South African Auto Week, повідомляє TimesLIVE.

Йдеться про так зване складання SKD, або semi knocked-down: до країни імпортують кузови та більшість компонентів автомобіля у вигляді комплектів, після чого їх складають локально. За словами Тау, чинні виробництва такого типу поступово виводитимуть з-під дії політики підтримки, а нові підприємства не отримуватимуть такої допомоги.

Курс на локальне виробництво

Влада ПАР хоче заохотити виробників до глибшої локалізації випуску автомобілів і закупівель комплектуючих усередині країни. Автомобільний генеральний план ПАР передбачає збільшення частки місцевих компонентів із нинішнього середнього рівня 38% до 60%, подвоєння зайнятості у галузі та зростання частки країни у світовому виробництві автомобілів до 1% до 2035 року.

Зміни не стосуватимуться середніх і важких комерційних транспортних засобів. Водночас влада планує посилити юридичне визначення повного виробництва CKD, за якого автомобіль збирають з нуля з використанням деталей місцевого походження.

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Перегляд системи стимулів

Уряд переглядає Програму автомобільного виробництва та розвитку, яка є системою стимулів для галузі. До перегляду залучені галузева асоціація Naamsa, асоціація виробників компонентів Naacam і організована праця.

Тау також заявив, що доручить Міжнародній торговельній адміністративній комісії ПАР провести розслідування щодо можливої додаткової підтримки сегмента легких комерційних автомобілів із рамною конструкцією, зокрема пікапів. Остаточне рішення ухвалять після цього розслідування. За його словами, будь-який додатковий захист має супроводжуватися зобов’язаннями щодо виробництва, локалізації, зайнятості, трансформації, експорту та інвестицій.

Раніше керівник BMW Group South Africa Петер ван Бінсберген закликав закрити, за його словами, лазівку для SKD-виробників. Генеральний директор Toyota South Africa Motors Ендрю Кірбі також виступав за поступову відмову від SKD-складання та посилення конкурентоспроможності CKD-виробництва.

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