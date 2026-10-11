Peugeot представила 805-сильний e-T16, що показує майбутній e-208 — Autocar

Autocar повідомив, що Peugeot представила електричний концепт e-T16 потужністю 805 к. с., який демонструє риси наступного покоління e-208. За даними компанії, автомобіль здатен розганятися від 0 до 186 миль на годину за 16 секунд.

Назва T16 відсилає до ралійного Peugeot 205 T16 групи B, який двічі вигравав чемпіонат світу з ралі у 1980-х роках. Концепт отримав екстремальний кузов у ралійному стилі, а його оформлення має передвіщати дизайн майбутнього електричного хетчбека e-208.

Можлива серійна версія

Директор із дизайну Peugeot Маттіас Хоссан заявив, що e-T16 поки є лише концептом. Водночас компанія розглядає можливість його виробництва, якщо модель зацікавить достатню кількість потенційних покупців. За його словами, Peugeot також працює з технологічними рішеннями материнської компанії Stellantis, щоб реалізувати проєкт.

Точні технічні характеристики концепту не розкрили. Видання зазначає, що e-T16, ймовірно, використовує суттєво модернізовану версію платформи STLA One, на якій базується новий e-208. Потужність у 805 к. с. відповідає показнику боліда Formula E, однак невідомо, чи має концепт силову установку Stellantis, розроблену для електричної гоночної серії.

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Дизайн нового e-208

Дизайнери Peugeot разом із командою PSE, яка веде програму бренду в чемпіонаті світу з перегонів на витривалість і допомагала розробляти e-208 GTi, працюють над повністю керованим прототипом. Його можуть омологувати, якщо з’явиться достатній попит. Хоссан зазначив, що пріоритетом для можливої серійної версії буде придатність до використання на дорогах загального користування, а не лише на гоночних трасах.

Концепт дещо більший за майбутній e-208, довжина якого становитиме близько 4,1 метра. Водночас загальний силует e-T16, за словами Хоссана, майже відповідає майбутній серійній моделі. Світлові смуги спереду та ззаду переосмислюють фірмовий мотив «кігтя лева» Peugeot і мають з’явитися на інших майбутніх моделях марки.

Остаточну версію нового e-208 планують представити на початку 2027 року, а продажі мають розпочатися в другій половині року. Електромобіль продаватимуть паралельно з оновленим Peugeot 208 із двигунами внутрішнього згоряння, який, за планами бренду, залишиться на ринку після 2030 року.

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