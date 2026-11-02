Polestar завершила випуск Polestar 2 після шести років і 200 тисяч продажів — Autocar

Компанія Polestar завершила виробництво електричного фастбека Polestar 2 на заводі в Луцяо на сході Китаю. Модель стала першим серійним автомобілем бренду: за шість років на ринку було продано близько 200 тисяч машин, повідомляє Autocar.

Polestar 2 вийшов на ринок у середині 2020 року та був конкурентом Tesla Model 3. Станом на лютий 2026 року компанія продала понад 190 тисяч таких автомобілів у світі, з них приблизно 40 тисяч — у Великій Британії, найбільшому ринку Polestar. Від початку 2026 року Polestar 2 поступається за продажами новішому кросоверу Polestar 4, але все ще забезпечує понад третину британських продажів марки.

Наступник очікується у 2027 році

Виробництво Polestar 2 завершили за кілька місяців до появи моделі другого покоління, запуск якої очікують у перші місяці 2027 року. У Норвегії та Швеції компанія вже припинила приймати заводські замовлення на нинішню модель. Водночас у Великій Британії доступні всі її версії, а запасів автомобілів, за інформацією видання, має вистачити до початку продажів наступника.

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Нова Polestar 2 має бути дещо довшою за нинішній автомобіль завдовжки 4,6 метра та буде більше орієнтована на молодшу аудиторію. Генеральний директор Polestar Міхаель Лошеллер заявив, що наступна модель збереже переваги нинішнього фастбека, а також отримає рішення для аспектів, які теперішня модель не враховує належним чином.

Новий дизайн і виробництво в Китаї

Автомобіль другого покоління також випускатимуть у Китаї. Polestar поки не підтвердила, чи збереже він платформу Compact Modular Architecture концерну Geely, яку нинішня модель ділить із Volvo XC40. Ця архітектура підтримує автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та електричними силовими установками.

Новий Polestar 2 стане першим серійним автомобілем бренду, спроєктованим Філіппом Рьомерсом, який приєднався до компанії на початку 2025 року, змінивши Макса Міссоні. Компанія розраховує, що модель відіграє важливу роль у досягненні цілі в 100 тисяч щорічних продажів до кінця десятиліття проти 60 тисяч у 2025 році.

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