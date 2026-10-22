Поліція Дубая виписала 7 735 штрафів за гучні вихлопи й модифікації — Motor1

Поліція Дубая в Об’єднаних Арабських Еміратах за перші дев’ять місяців 2026 року виписала 7 735 штрафів за надмірний шум автомобілів і несанкціоновані зміни двигуна або шасі. У межах цих порушень правоохоронці також затримали 1 630 транспортних засобів, за даними поліції Дубая, які наводить Motor1.

Порушення поділили на дві категорії

За надмірний шум поліція зафіксувала 2 045 порушень і затримала 333 автомобілі. Більшу частину становили випадки несанкціонованої модифікації двигуна або шасі: 5 690 порушень і 1 297 затриманих машин.

Директор дорожнього департаменту поліції Дубая бригадир Джума Салем бін Сувайдан заявив, що модифіковані двигуни та вихлопні системи, які посилюють шум, можуть турбувати мешканців житлових районів, особливо вночі, та впливати на суспільний добробут. За його словами, поліція продовжить контроль і інформаційні кампанії щодо гучних вихлопів та небезпечних модифікацій.

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Штрафи та штрафні бали

Керування автомобілем, що створює надмірний шум, карається штрафом у 2 000 дирхамів і 12 штрафними балами у водійських правах. За несанкціоновану зміну двигуна або шасі передбачено штраф у 1 000 дирхамів, 12 штрафних балів і затримання автомобіля на 30 днів.

Поліція також готується розширити використання пристроїв для виявлення та вимірювання шуму транспортних засобів. Повідомити про ймовірні порушення мешканці можуть через застосунок Dubai Police або за номером 901.

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