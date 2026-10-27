Поліція Сеула розслідує 80 водіїв Tesla через розблокування FSD — Electrek

Поліція Сеула в Південній Кореї розслідує 80 водіїв Tesla, яких підозрюють у використанні пристроїв для незаконної активації функції Full Self-Driving (FSD) в автомобілях, не допущених до її використання в країні. Правоохоронці також вилучили 21 такий пристрій, повідомляє Electrek.

Сеульське столичне поліцейське агентство оголосило про справу у вівторок. За даними поліції, підозрювані або імпортували модулі розблокування з Європи та Китаю, або виготовляли їх самостійно. Один із фігурантів підключив до власної Tesla пристрій європейського виробництва, а інший, працівник ІТ-сфери, створив власний модуль за інформацією з GitHub.

Відповідальність за зміну програмного забезпечення

Фігурантам закидають порушення Закону Південної Кореї про управління транспортними засобами. Закон забороняє несанкціоновані зміни програмного забезпечення, здатні впливати на безпеку автомобіля. Покарання може передбачати до двох років ув’язнення або штраф до 20 млн вон, що становить приблизно 15 тис. доларів.

Міністерство землі, інфраструктури та транспорту звернулося до поліції у квітні після виявлення ознак несанкціонованої активації FSD. Представник поліції заявив Korea JoongAng Daily, що були підтверджені ризики для безпеки, зокрема можливість некоректного розпізнавання системою дорожньої ситуації. Розслідування триває за участю міністерства та органу безпеки транспорту Південної Кореї.

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Які Tesla можуть використовувати FSD

Tesla запустила FSD Supervised у Південній Кореї наприкінці 2025 року, але лише для вироблених у США Model S, Model X і Cybertruck. Ці автомобілі звільнені від корейської сертифікації безпеки в межах угоди про вільну торгівлю між Південною Кореєю та США.

Model 3 і Model Y, які постачають до країни із заводу Tesla в Шанхаї, не пройшли необхідної сертифікації для цієї функції. За даними Carisyou Data Lab, станом на серпень FSD могли законно використовувати 47 458 із 229 311 Tesla на дорогах Південної Кореї. Водночас урядові дані, оприлюднені у травні, містили значно нижчу оцінку — 4 292 автомобілі з-поміж 180 684 зареєстрованих Tesla.

Як зазначає видання, модулі підключаються до CAN-шини автомобіля та обходять регіональне програмне обмеження. За інформацією Electrek, Tesla з квітня почала віддалено виявляти такі пристрої та відключати FSD в автомобілях, яких це стосується.

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