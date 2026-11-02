Польща замовила проєкт третьої смуги A4 між Краковом і Катовицями — RMF24

У Польщі Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей підписала угоду на підготовку проєкту розширення автостради A4 між Краковом і Катовицями. Йдеться про 24-кілометрову ділянку від Дулови до Баліце, де планують облаштувати третю смугу руху, повідомляє RMF24.

Проєктування та дозволи

Контракт отримала компанія Autostrada II з Катовиц. Виконавець має підготувати технічну документацію, пройти необхідні погодження та отримати дозволи. До завдання також входить проєкт демонтажу пункту збору плати за проїзд у Баліце.

За даними польської дорожньої адміністрації, цією частиною A4 щодня користуються понад 50 тисяч автомобілів. Розширення має підвищити пропускну здатність і комфорт руху. Третю смугу планують прокласти завдяки резерву території в зеленій розділювальній смузі між напрямками руху.

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Зміна управителя у 2027 році

Від 1997 року відрізком A4 між Катовицями та Краковом управляє приватний концесіонер Stalexport Autostrada Małopolska. Термін дії концесійної угоди завершується 15 березня 2027 року, після чого управління трасою має перейти до Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей.

RMF24 також зазначає, що від наступного року водії легкових автомобілів зможуть користуватися цією ділянкою без оплати на пунктах у Бженчковицях і Баліце. Завершити проєктні роботи та оформлення дозволів планують у найближчі роки, а початок безпосереднього будівництва запланований на 2030 рік.

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