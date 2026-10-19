Porsche не випускатиме електричний суперкар через низький попит — Motor1

Porsche не планує пропонувати повністю електричну версію свого майбутнього середньомоторного суперкара, який розташується в модельній лінійці вище за 911. Генеральний директор компанії Міхаель Лайтерс пояснив це відсутністю достатнього попиту на електромобілі в цьому сегменті, повідомляє Motor1.

Платформа без повністю електричної версії

За словами Лайтерса, на цій платформі не буде батарейного електромобіля, оскільки Porsche не бачить попиту на такий автомобіль серед покупців суперкарів. Водночас виробник не відмовляється від електрифікації загалом: компанія вже має електричні моделі Taycan, Macan і Cayenne.

Нова архітектура, пов’язана з концептом Mission S, підтримуватиме двигуни внутрішнього згоряння, звичайні гібридні установки та плагін-гібриди. Остаточну конфігурацію силової установки Porsche поки не розкрила, однак повністю батарейний варіант для цієї моделі не передбачений.

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Ставка на двигун і гібридні технології

У Porsche прагнуть зберегти можливість створити як відносно легкий автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння, так і гібридну версію з додатковою потужністю. Компанія також раніше заявляла, що не випускатиме повністю електричний Porsche 911.

Сумніви щодо попиту на електричні суперкари висловлювали й інші виробники. Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн називав електромобілі «дорогим хобі» та заявляв, що ринок і клієнти ще не готові до них. Pagani, за даними видання, відмовилася від проєкту електричного Utopia після того, як дилери та клієнти не виявили інтересу. Rimac продала 71 електричний гіперкар Nevera за запланованого тиражу в 150 автомобілів.

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