Porsche випустить у Британії 51 911 GT3 спецсерії — Motor1

Porsche підготувала для британського ринку 51 автомобіль 911 GT3 Touring Earls Court 51 Edition. Серію присвятили 75-річчю першого показу Porsche 356 купе та кабріолета на автосалоні Earls Court у Лондоні в жовтні 1951 року, повідомляє Motor1. Вартість автомобіля починається від 251 951 фунта стерлінгів.

Відсилання до Porsche 356

Спецсерію створив підрозділ Porsche Exclusive Manufaktur у Штутгарті на основі 911 GT3 з пакетом Touring. Автомобіль не має фіксованого заднього антикрила, встановленого на стандартному GT3. Потужність моделі залишилася на рівні 502 кінських сил.

Для серії розробили металік Earls Court Green, відтворений за кольором Porsche 356, представленого в Лондоні 1951 року. Інтер'єр оздобили вельветом і шкірою кольорів Night Green та Chalk Beige. На оздобленні з боку водійських дверей розмістили тиснений силует 356 і слоган із ранньої британської реклами Porsche.

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Компанія також відреставрувала Porsche 356 1951 року зі своєї колекції. Автомобіль пофарбували в Earls Court Green та оздобили салоном Chalk Beige, щоб він візуально відповідав новій моделі. Число 51 обрали на честь року першої появи Porsche на виставці Earls Court — 1951-го.

Інвестиції у британську мережу

Ювілейна модель з'явилася на тлі інвестицій Porsche у дилерську мережу Великої Британії, яка налічує 49 точок продажу й обслуговування. Компанія вкладала кошти у більші автосалони та майстерні в Гілдфорді й Брістолі, а також у новий додатковий майданчик у Південному Дубліні.

У Дідкоті, графство Оксфордшир, Porsche будує новий склад запчастин, який має замінити майданчик у Бінгемі, що бренд використовував майже 20 років. У спеціалізованому центрі в Редінгу компанія також навчає близько 200 учнів за напрямами технічного обслуговування, запчастин і сервісного консультування.

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