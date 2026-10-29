Прибуток BYD у третьому кварталі не виправдав очікувань — OilPrice

Китайський виробник електромобілів BYD у третьому кварталі 2026 року отримав 10,02 млрд юанів чистого прибутку, або $1,5 млрд. Це на 28% більше, ніж роком раніше, але нижче за очікування аналітиків на рівні близько 11,1 млрд юанів, повідомляє OilPrice.

Виручка компанії за квартал зросла на 13,6% — до 221,5 млрд юанів, або $33,3 млрд, також не досягнувши ринкових прогнозів. За дев’ять місяців 2026 року чистий прибуток BYD скоротився на 4,2%, до 22,34 млрд юанів, тоді як виручка майже не змінилася і становила 566,3 млрд юанів.

Конкуренція на внутрішньому ринку

OilPrice пов’язує слабші за очікування квартальні результати BYD із жорсткою конкуренцією та сповільненням попиту на внутрішньому китайському ринку. Компанія дедалі більше покладається на міжнародні продажі з вищою маржею, щоб підтримувати прибутковість.

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Чистий прибуток Geely Automobile у третьому кварталі також зріс на 28% — до 4,84 млрд юанів, або $726 млн, проте виявився нижчим за прогноз аналітиків у 5,19 млрд юанів. Квартальна виручка Geely збільшилася на 10%, до 98,96 млрд юанів, а базовий чистий прибуток — на 32%, до 5,21 млрд юанів.

Ставка на закордонні продажі

Geely продала протягом кварталу близько 812 500 автомобілів, а її експорт зріс більш ніж удвічі — до 323 442 машин. Обидва автовиробники нарощують присутність за кордоном, зокрема в Європі.

Європейський Союз уже запровадив додаткові мита на вироблені в Китаї електромобілі з акумуляторними батареями та розглядає заходи щодо обмеження імпорту китайських гібридів. BYD розширює виробничі потужності в Європі: її завод в Угорщині має розпочати масове виробництво до кінця 2026 року. Geely, зі свого боку, розвиває міжнародну діяльність, зокрема через виробниче партнерство з Ford в Іспанії.

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