Продажі електромобілів у ЄС у вересні зросли на 73% — Anadolu Agency

У Європейському Союзі у вересні 2026 року зареєстрували 290 117 нових повністю електричних автомобілів, що на 72,9% більше, ніж роком раніше. Загальна кількість реєстрацій нових легкових автомобілів у ЄС зросла на 9,3% — до 971 048 одиниць. Про це з посиланням на Європейську асоціацію виробників автомобілів ACEA повідомляє Anadolu Agency.

Зростання у найбільших ринках

Реєстрації електромобілів у Франції за місяць зросли на 107,5%, а в Німеччині — на 94,7%. В Іспанії показник збільшився на 71,7%, в Італії — на 47,3%.

Реєстрації гібридних автомобілів у вересні підвищилися на 7,3% — до 330 693 одиниць. Продажі плагін-гібридів зросли на 11,7%, до 102 267 автомобілів. Водночас реєстрації бензинових машин зменшилися на 23,4%, а дизельних — на 29,6%.

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Частка електромобілів за дев’ять місяців

У січні—вересні в ЄС зареєстрували 1,93 млн повністю електричних автомобілів — на 48,5% більше у річному вимірі. Їхня частка на ринку зросла до 22,7% проти 16,1% за аналогічний період 2025 року. Електромобілі стали другим за популярністю типом силової установки після гібридів.

Найбільше електромобілів за дев’ять місяців зареєстрували в Німеччині — 604 144 одиниці, що на 58,1% більше, ніж торік. У Франції цей показник становив 387 342 автомобілі, або на 79,1% більше. У Бельгії реєстрації зросли на 15,7%, до 125 220 машин, а в Данії — на 40,3%, до 124 049.

Гібриди залишалися найпоширенішим вибором покупців: їхні реєстрації за дев’ять місяців зросли на 10,7%, до 3,09 млн одиниць, а частка ринку становила 36,3%. Частка плагін-гібридів підвищилася з 9% до 10,1%. Водночас частка бензинових авто скоротилася з 27,7% до 21,2%, дизельних — з 9,3% до 7,1%.

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