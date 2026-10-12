Продажі легковиків у Китаї впали на 28%, експорт зріс на 74% — OilPrice

У Китаї роздрібні продажі легкових автомобілів у вересні скоротилися на 28% у річному вимірі — до 1,62 млн одиниць. Це стало 12-м поспіль місяцем річного зниження продажів, хоча порівняно із серпнем показник зріс на 5%, повідомляє OilPrice з посиланням на Китайську асоціацію пасажирських автомобілів (CPCA).

Частка електромобілів і гібридів

Електромобілі та плагін-гібриди становили 67% продажів пасажирських автомобілів у вересні. Водночас роздрібні продажі таких транспортних засобів зменшилися на 17% проти вересня попереднього року — до 1,08 млн одиниць.

У CPCA заявили, що загальний обсяг продажів зазнав значного тиску в річному вимірі, а місячне відновлення було обмеженим. За оцінкою асоціації, продажі автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння скорочувалися швидше, тоді як автомобілі на нових джерелах енергії зберігали провідні позиції на ринку.

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Експорт став важливішим

Поставки пасажирських автомобілів за кордон, включно з комплектами для складання, зросли на 73,7% і сягнули 917 тис. одиниць. Експорт забезпечив 36% продажів виробників проти 19% роком раніше.

CPCA зазначила, що в окремих автовиробників закордонні поставки вже перевищують половину продажів, а у дедалі більшої кількості компаній їхня частка наближається до 70%. Водночас стійкість такого попиту опинилася під питанням через очікування можливого обмеження Європою імпорту китайських гібридних автомобілів на рівні 350 тис. одиниць на рік.

Тиск на дилерів

Асоціація також пов'язала уповільнення зростання продажів автомобілів на нових джерелах енергії зі збільшенням цін на пам'ять і чипи на тлі попиту, пов'язаного зі штучним інтелектом, та обмеженої пропозиції. Дилери, за даними CPCA, обережніше закуповують нові автомобілі й оцінюють сезонний ефект «золотого вересня та срібного жовтня» як значно слабший, ніж у попередні роки.

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