Продажі Tesla в Китаї впали на 12%, а експорт із Шанхаю зріс більш ніж удвічі — Electrek

За дев’ять місяців 2026 року Tesla продала в Китаї 381 088 автомобілів — на 11,9% менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас експорт із заводу Giga Shanghai більш ніж подвоївся та сягнув 361 972 машин, повідомляє Electrek з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів CPCA.

Експорт становить майже половину поставок

Сукупні оптові поставки Tesla з Китаю, що охоплюють внутрішні продажі та експорт, зросли на 22,5% — до 743 060 автомобілів. Частка експорту в цих поставках збільшилася з 29% у січні—вересні 2025 року до 49% за той самий період 2026 року.

Продажі Tesla китайським покупцям стали найнижчими за перші дев’ять місяців щонайменше за чотири роки. Вони також на 17% менші за показник січня—вересня 2024 року, коли компанія реалізувала на китайському ринку 460 203 автомобілі.

У третьому кварталі роздрібні продажі Tesla в Китаї знизилися на 16%, до 142 133 одиниць. У липні падіння становило 33%, а у вересні компанія продала 64 837 автомобілів — на 9,4% менше, ніж роком раніше.

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Китай скоротить податкове відшкодування

Міністерство фінансів Китаю та Державна податкова адміністрація оголосили, що з 1 квітня 2027 року ставка відшкодування ПДВ на експорт нових енергетичних автомобілів зменшиться з 13% до 9%. Рішення стосується електромобілів і гібридів із можливістю заряджання від мережі; ставку визначатимуть за датою експорту в митній декларації.

За оцінкою Electrek, за середньої експортної вартості Model 3 або Model Y близько 220 тис. юанів скорочення відшкодування означатиме додаткові витрати приблизно 8,8 тис. юанів на автомобіль. Видання оцінює потенційний річний вплив для Tesla за нинішніх темпів експорту приблизно у 600 млн доларів, але це не оцінка компанії.

Китайський ринок нових енергетичних автомобілів також скорочується: за даними CPCA, роздрібні продажі таких машин за дев’ять місяців знизилися на 12,8%. Водночас Tesla вже експортувала з Китаю більше автомобілів, ніж за весь 2023, 2024 або 2025 рік.

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