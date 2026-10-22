Проєкт автополітики Пакистану може здешевити окремі авто більш як на 20% — Dawn

У Пакистані проєкт автомобільної політики на 2026–2031 роки може спричинити суттєве зниження цін на частину машин, зокрема на плагін-гібриди. За попередніми галузевими оцінками, вартість таких автомобілів може скоротитися більш як на 20%, повідомляє Dawn.

Проєкт зберігає ставку податку з продажу на рівні 1% для акумуляторних електромобілів. Для плагін-гібридів пропонують ставку 9%, а для електромобілів із подовженим запасом ходу — 6%. У попередній версії документа пропонували єдину ставку 1% для всіх транспортних засобів на нових джерелах енергії.

Очікуване зниження цін

За попередніми галузевими оцінками, звичайні бензинові автомобілі можуть подешевшати приблизно на 8–10%, а гібриди — орієнтовно на 9%. Найбільше зниження цін прогнозують для плагін-гібридів. Електромобілі з імпортною вартістю до 15 тисяч доларів можуть подешевшати приблизно на 22%, тоді як для дорожчих моделей оцінка становить близько 8%.

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Водночас електромобілі з подовженим запасом ходу за запропонованою податковою структурою можуть здорожчати приблизно на 3%. Представники галузі припускають, що вартість GAC Aion UT може знизитися з приблизно 6,4 млн до 5–5,2 млн пакистанських рупій. Для окремих версій Honda HR-V e:HEV, Haval Jolion і Toyota Corolla Altis потенційна економія може становити від 600 до 800 тисяч рупій.

Занепокоєння виробників комплектуючих

Проєкт також передбачає поступове зниження тарифів на локалізовані CKD-деталі для складання автомобілів — з 25% до 15% до 2031 фінансового року. Аналітики Topline Securities вважають, що через конкуренцію вигоду від нижчих тарифів можуть передати споживачам, однак це здатне зашкодити місцевим виробникам комплектуючих.

Голова Пакистанської асоціації виробників автозапчастин і аксесуарів Абдур Рехман Айзаз заявив, що імпорт нових та вживаних автомобілів уже тисне на галузь. За його словами, у вересні імпорт нових повністю зібраних авто зріс до 2407 одиниць із 391 у серпні, а вживаних — до 2454 із 1185. Айзаз оцінив втрати доходів місцевих виробників запчастин від 4861 імпортованого автомобіля у вересні приблизно в 7,3 млрд рупій.

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