Прототип середньомоторного купе Toyota має виступити в Super Taikyu — Motor1

У Японії купеподібний прототип Toyota із середнім розташуванням двигуна має взяти участь у шостому етапі серії Super Taikyu на автодромі Okayama International Circuit 23–25 жовтня. Автомобіль заявила команда GR Team ORC Field до експериментального класу ST-Q, повідомляє Motor1 з посиланням на японські медіа.

Тестовий кузов із деталями GR Yaris

На оприлюднених японським постачальником Ogura Racing Clutch фото видно автомобіль із кузовом купе, який суттєво відрізняється від попереднього концепту GR Yaris M. Водночас прототип використовує передні та задні ліхтарі від GR Yaris, а також має кутасті розширення колісних арок.

Motor1 припускає, що ці елементи можуть бути частиною тестового кузова, а не ознакою остаточного дизайну майбутньої серійної моделі. Великі отвори позаду дверей і розширені панелі можуть бути потрібні для системи охолодження та забезпечення потоку повітря до двигуна, встановленого за водієм.

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Новий двигун G20E

Концепт GR Yaris M Toyota вперше представила на Tokyo Auto Salon у 2025 році. У ньому компанія перенесла силову установку з передньої частини автомобіля за салон, використавши компактний хетчбек для випробування середньомоторного компонування.

Концепт розробили навколо нового турбованого 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна G20E. За даними Motor1, Toyota орієнтується на потужність понад 400 к.с. для дорожнього автомобіля з цим агрегатом. Компанія поки не підтвердила параметри силової установки, тип приводу або зовнішність серійної версії. Видання зазначає, що проєкт пов'язують із можливим поверненням моделі MR2, однак Toyota офіційно не підтверджувала цю назву.

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