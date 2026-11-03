Range Rover не замінюватиме Evoque та Velar — Autocar

У Великій Британії Range Rover не готує наступників для моделей Evoque та Velar, коли їхнє виробництво завершиться наприкінці нинішнього десятиліття. Як повідомляє Autocar, Evoque і Velar залишатимуться у виробництві протягом 2027 року, однак обидві моделі наближаються до завершення життєвого циклу.

Після цього модельний ряд бренду складатиметься з трьох автомобілів: майбутнього Range Rover GT, Range Rover Sport і повнорозмірного Range Rover. GT та Sport мають стати двома різними за концепцією, але близькими за ціною початковими пропозиціями марки.

Ставка на дорожчі моделі

Керівник Range Rover Мартін Лімперт пояснив, що зміна пов'язана зі стратегією JLR House of Brands. У її межах Range Rover, Defender і Discovery позиціонуються як окремі марки. Range Rover зосередиться на верхньому сегменті ринку, тоді як доступніші моделі мають представляти Defender і Discovery.

Наразі Evoque у Великій Британії коштує від трохи менш ніж 40 тисяч фунтів стерлінгів, а Velar — від менш ніж 60 тисяч фунтів. У майбутньому ці цінові сегменти мають покривати моделі Defender і Discovery.

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Електричний Range Rover GT

Range Rover GT планують запустити на початку 2027 року. Це буде орієнтована переважно на дороги модель із силуетом, наближеним до седана, створена на новій платформі EMA, що насамперед розрахована на електромобілі. Виробництво налагодять у Гейлвуді, де зараз випускають Evoque та Discovery Sport.

На старті GT буде електромобілем із ціною близько 100 тисяч фунтів стерлінгів. Згодом мають з'явитися гібридні версії, які, за очікуваннями Autocar, можуть знизити стартову ціну приблизно до 90 тисяч фунтів. Лімперт також наголосив, що GT не задумували як заміну Velar: це окрема модель, яка поєднуватиме дорожню спрямованість із позашляховими можливостями Land Rover.

Discovery Sport завершить виробництво у грудні, щоб звільнити місце для GT. Платформу EMA та виробничу лінію в Мерсісайді також використовуватиме майбутній Defender Sport.

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