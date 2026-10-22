Redwood і Rivian розширять переробку батарей на заводі в Іллінойсі — Electrek

Redwood Materials і Rivian розширюють партнерство з переробки батарей на заводі Rivian у Нормалі, штат Іллінойс, США. Як повідомляє Electrek, нова домовленість передбачає збирання, сортування та переробку відходів, що утворюються під час виробництва батарей.

Переробка виробничих відходів

Redwood Materials збиратиме та перероблятиме виробничі відходи батарей Rivian, щоб повертати матеріали до виробничого процесу з мінімальними втратами. У компаніях очікують, що використання такої вторинної сировини коштуватиме значно менше, ніж застосування первинних матеріалів.

Розширене партнерство також стосується батарейних блоків Rivian, виведених з експлуатації. Їх планують спершу застосовувати в інших проєктах стаціонарного зберігання енергії, а потім переробляти. За даними Electrek, це може дозволити повернути близько 99% критично важливих матеріалів, зокрема нікелю, кобальту, міді та літію.

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Стаціонарне зберігання енергії

У квітні Rivian уклала угоду щодо 10 МВт·год систем зберігання енергії з використанням батарейних блоків Rivian, призначених для повторного застосування. Це рішення пов’язане з розбудовою виробничої лінії моделі R2 на колишньому заводі Diamond-Star Mitsubishi у Нормалі.

Співзасновник Tesla Джей-Бі Страубел заявив, що батарейні блоки Rivian, які повертаються до компанії, можуть бути джерелом матеріалів і ресурсом для систем зберігання енергії американської електромережі. За інформацією видання, Redwood також має офіційні партнерства з переробки батарей із BMW, Ford, Toyota та Volvo.

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