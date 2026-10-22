Реєстрації нових авто в Європі зросли на 10,2% у вересні — Channel NewsAsia

Реєстрації нових автомобілів у Європейському Союзі, Великій Британії та країнах Європейської асоціації вільної торгівлі у вересні зросли на 10,2% у річному вимірі — до 1,36 млн машин. Зростання забезпечив високий попит на електрифіковані автомобілі, тоді як реєстрації бензинових і дизельних моделей суттєво скоротилися.

Попит на електрифіковані авто

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників ACEA, реєстрації повністю електричних автомобілів збільшилися на 59,9%, плагін-гібридів — на 24%, а гібридів — на 5,3%.

Разом ці три категорії становили 76,2% усіх нових автомобілів, зареєстрованих у вересні. Попит на такі машини в основних європейських країнах підтримували стимули для покупців і ширший вибір моделей.

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Водночас реєстрації автомобілів із бензиновими двигунами зменшилися на 20,6%, а дизельних — на 28,2% порівняно з вереснем попереднього року.

Зростання китайських марок

Китайські автовиробники продовжили нарощувати присутність на європейському ринку. Продажі Chery майже потроїлися, а BYD — подвоїлися. Geely збільшила реєстрації більш ніж на 33%, SAIC — більш ніж на 23%.

Сукупна частка цих чотирьох китайських компаній зросла до 14,6% проти 9,6% роком раніше. Реєстрації Volkswagen і Renault знизилися на 2,9% та 0,7% відповідно, тоді як Stellantis збільшила їх на 4,5%. Сукупна ринкова частка цих трьох європейських груп скоротилася з 48,4% до 43,7%.

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