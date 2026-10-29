Rivian почала постачати EDV 700 із більшим на 30% запасом ходу — Electrek

У США Rivian розпочала постачання оновлених електричних комерційних фургонів EDV 700. Модель отримала літій-залізо-фосфатну батарею більшої ємності, а також нову двомоторну версію з повним приводом. У презентації для акціонерів за третій квартал 2026 року компанія повідомила, що постачання нових варіантів почалися на початку жовтня, пише Electrek.

Батарея на 129 кВт·год

Згідно із сертифікаційними документами Агентства з охорони довкілля США для EDV 700 2027 модельного року, доступна ємність нового акумулятора становить 129 кВт·год. Rivian раніше вказувала для поточного фургона LFP-батарею ємністю 100 кВт·год. Компанія заявила, що нові варіанти створили для розширення маршрутів, зокрема в сільській місцевості, а більша батарея забезпечує збільшення запасу ходу на 30%.

Оновлення стосується лише більшої модифікації EDV 700 із вантажним об’ємом 652 кубічних футів. Менша модель EDV 500 зберігає наявну батарею та передній привід.

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Показники EPA

У документах EPA наведено нескориговані лабораторні показники запасу ходу. Для поточного EDV 700 із переднім приводом він становить 261,7 милі. Для нової передньоприводної версії показник сягає 355,5 милі, що на 36% більше, а для двомоторного повноприводного EDV 700 — 322,25 милі, або на 23% більше за поточну передньоприводну модель.

Rivian оцінювала запас ходу актуального EDV 700 у до 160 миль. За розрахунком Electrek на основі заявленого компанією приросту, нова передньоприводна версія може мати орієнтовний запас ходу в 208 миль, а повноприводна — приблизно 195–200 миль. Основним клієнтом фургонів Rivian залишається Amazon, хоча ексклюзивний період співпраці компаній завершився наприкінці 2023 року.

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