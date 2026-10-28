Rivian продала у США 8469 електрофургонів за квартал — InsideEVs

Американська компанія Rivian у третьому кварталі 2026 року продала у США 8469 комерційних електричних фургонів RCV. Це на 220,9% більше, ніж за аналогічний період торік, і більше, ніж сукупні продажі електричного позашляховика R1S та пікапа R1T.

Фургон став найпопулярнішою моделлю Rivian

За даними InsideEVs, яка посилається на Cox Automotive, у липні—вересні продали 5582 автомобілі R1S і 1732 пікапи R1T. Разом ці моделі знайшли 7314 покупців — на 870 менше, ніж RCV. За цей самий квартал Rivian також реалізувала 3456 автомобілів R2.

За підсумками дев'яти місяців року продажі Rivian Commercial Van становили 15 685 одиниць. Це на 130,4% більше, ніж за відповідний період попереднього року, коли компанія продала 6806 таких фургонів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Випередження конкурентів

RCV посів четверте місце серед найпопулярніших електромобілів США у третьому кварталі, поступившись лише Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Hyundai Ioniq 5. Серед електричних фургонів найближчим конкурентом був Chevrolet BrightDrop із 1344 проданими автомобілями. Mercedes-Benz eSprinter реалізували у кількості 396 одиниць, Ford E-Transit — 184, а Ram ProMaster EV — 157.

Важливим джерелом попиту на RCV є угода Rivian з Amazon, укладена 2019 року. Вона передбачає постачання 100 тисяч електричних автомобілів для доставки до 2030 року. За інформацією видання, Rivian уже передала компанії близько 50 тисяч фургонів.

Після завершення ексклюзивної угоди з Amazon у 2023 році Rivian відкрила замовлення на фургони для інших компаній у США. Базова версія Delivery 500 коштує від 79 900 доларів, має запас ходу 161 милю та вантажопідйомність 2663 фунти. Наразі модель пропонують лише з переднім приводом, водночас компанія працює над повнопривідною двомоторною версією та батареєю більшої ємності.

Читай нас у