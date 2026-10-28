RTMC закликала водіїв ПАР поновити 2,25 млн ліцензійних дисків — TimesLIVE

Корпорація управління дорожнім рухом ПАР (RTMC) закликала водіїв завчасно поновити ліцензійні диски транспортних засобів перед святковим сезоном. У листопаді та грудні спливає термін дії 2 248 795 таких дисків, повідомляє TimesLIVE.

Найбільше поновлень у Гаутенгу

Найбільша кількість дисків, що потребують поновлення протягом цих двох місяців, припадає на провінцію Гаутенг — 851 687. У Західній Капській провінції мають спливти 374 761 ліцензійний диск, у Квазулу-Наталі — 327 014.

RTMC також закликала водіїв перевірити технічний стан автомобілів і переконатися, що посвідчення водія та інші документи на транспорт є чинними. Речник корпорації Саймон Зване зазначив, що перед святами очікується суттєве збільшення транспортного потоку, тому поновлення документів до завершення строку їхньої дії допоможе уникнути затримок і дотримуватися вимог дорожнього законодавства.

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Перевірка авто перед дальньою поїздкою

Водіям рекомендували провести огляд і технічне обслуговування автомобілів перед далекими поїздками. Особливу увагу RTMC радить приділити шинам, гальмам, освітленню, склоочисникам та іншим ключовим елементам безпеки.

Через очікувані в окремих частинах країни опади водіїв закликали бути обережнішими на мокрій дорозі та перевірити зчеплення шин, роботу склоочисників і фар. Водіям важких транспортних засобів RTMC порадила перед тривалими рейсами пройти медичний огляд, щоб переконатися у придатності до керування.

Корпорація також нагадала про необхідність дотримуватися швидкісних обмежень, тримати безпечну дистанцію, не сідати за кермо під впливом алкоголю та користуватися пасками безпеки.

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