Scania має намір випускати електровантажівки на заводі в Китаї — Electrek

Шведський виробник вантажівок Scania планує розпочати виробництво вантажівок з акумуляторними батареями на новому складальному заводі в Жугао, Китай, щойно отримає відповідну ліцензію. Про це в інтерв’ю заявив генеральний директор компанії Крістіан Левін, повідомляє Electrek.

Завод у Жугао

Підприємство Scania у Жугао збудували торік. Воно стало першим заводом Traton Group у Китаї, що повністю належить групі. Майданчик має постачати техніку на китайський та інші азійські ринки.

На одних складальних лініях завод може виробляти як звичайні дизельні, так і акумуляторні вантажівки. За словами Левіна, процес отримання дозволів у Китаї зазвичай складний, однак цього разу він просувається швидше, ніж компанія очікувала.

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Попит на електровантажівки

Левін прогнозує, що до початку 2027 року електричні вантажівки становитимуть половину китайського ринку. Він пов’язав швидкі темпи розвитку сегмента з розширенням зарядної інфраструктури та електромережі.

За даними видання, у першому півріччі 2026 року продажі електричних тягачів у Китаї зросли майже на 80% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Очікується, що за підсумками 2026 року на них припаде понад 30% усіх проданих важких вантажівок у країні.

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