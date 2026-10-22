Сенатор Радж Мукерджі запропонував скасувати частину обмежень для ебайків — Electrek

У штаті Нью-Джерсі, США, сенатор Радж Мукерджі вніс законопроєкт S4830, який передбачає скасування вимог щодо водійських прав, реєстрації та страхування для низькошвидкісних електровелосипедів. Ініціатива стосується моделей із двигуном потужністю до 750 Вт та максимальною швидкістю на електротязі до 32 км/год — електровелосипедів класів 1 і 2, повідомляє Electrek.

Які моделі охоплює законопроєкт

Запропоновані зміни фактично повертають для цих двох класів електровелосипедів правила, близькі до тих, що застосовують до звичайних велосипедів. Це також стосується моделей із ручкою газу, які, за даними видання, становлять більшість електровелосипедів, що продаються у Нью-Джерсі та загалом у США.

Водночас законопроєкт передбачає збереження суворіших вимог для швидших і потужніших електровелосипедів. Документ ще має пройти розгляд у законодавчому органі штату, перш ніж зможе стати законом.

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Попередні правила і реакція ринку

Колишній губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі підписав масштабний закон про електровелосипеди у січні після кількох трагічних аварій за участю молодих велосипедистів. Норми, що повністю набули чинності в липні, скасували попередню систему з трьома класами електровелосипедів та встановили вимоги щодо ліцензування і реєстрації для всіх таких транспортних засобів, зокрема звичайних низькошвидкісних моделей для поїздок містом.

Для електровелосипедів із ручкою газу та швидших моделей також запровадили вимогу страхування. За даними видання, після набуття чинності законом велосипедні магазини штату повідомляли про падіння продажів на 20–90%. Частина підприємств скорочувала персонал, зменшувала масштаби роботи або припиняла діяльність.

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