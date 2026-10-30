Сінгапур обмежив кредити на авто для замовних перевезень до 60% або 70% — Channel NewsAsia

У Сінгапурі з 30 жовтня фізичні особи, які купують автомобілі та реєструють їх як транспорт для замовних перевезень, можуть позичити не більш як 60% або 70% вартості машини — залежно від її відкритої ринкової вартості. Максимальний строк таких кредитів також обмежили сімома роками. Раніше власники таких автомобілів потенційно могли отримати позику на всю вартість покупки.

Як повідомляє Channel NewsAsia, влада країни запровадила обмеження, щоб закрити потенційну лазівку у фінансуванні. Посадовці зазначили, що деякі покупці могли реєструвати автомобілі як транспорт для замовних перевезень переважно задля доступу до м’якших умов кредитування, не плануючи надавати послуги райдхейлінгу.

Кого стосуються правила

Нові правила безпосередньо зачіпають покупців, які реєструють власні автомобілі як private-hire vehicles, незалежно від того, чи мають вони намір надавати послуги перевезення пасажирів. Влада звернула увагу на нещодавнє зростання кількості реєстрацій таких автомобілів, що належать фізичним особам: показник сягнув приблизно 500 машин на місяць.

Станом на вересень 2026 року в Сінгапурі налічувався 98 621 автомобіль для замовних перевезень, за даними Управління наземного транспорту. Заступниця генерального секретаря Національного конгресу профспілок Єо Ван Лінг заявила, що зміни у фінансуванні позначаться на можливостях водіїв, які справді працюють у цьому секторі, заробляти на життя. За її словами, профспілці слід простежити, чи не зроблять нові вимоги володіння автомобілем недоступним для таких водіїв, чи не посилять їхню залежність від орендних автопарків та чи не збільшать операційні витрати.

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Вплив на COE і тарифи

Експерти вважають, що наслідки для попиту на сертифікати COE та премій за них поки важко спрогнозувати. Доцент Школи бізнесу Національного університету Сінгапуру Лі Квок Хао зазначив, що частина покупців, які користувалися м’якшими умовами кредитування, може відмовитися від купівлі автомобіля. Водночас інші можуть придбати приватне авто за звичайними правилами, оформити його на компанію або скористатися альтернативними схемами фінансування.

Доцент економіки Сінгапурського університету соціальних наук Волтер Тесейра наголосив, що не всі потенційні покупці втратять можливість придбати автомобіль: дехто зможе оформити звичайний кредит або обрати дешевшу модель. За його словами, на останніх аукціонах COE щомісячна квота становила близько 5 тисяч автомобілів, тому навіть скорочення попиту не обов’язково суттєво вплине на премії, якщо інші покупці будуть готові платити подібні суми.

На думку експертів, суттєве подорожчання поїздок через сервіси замовних перевезень малоймовірне. Обмеження насамперед спрямовані на покупців, які реєстрували автомобілі у відповідній категорії без наміру надавати такі послуги. Вартість поїздок також залежить від попиту пасажирів і цінової політики платформ, а зростання витрат на автомобілі не обов’язково прямо позначиться на тарифах.

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