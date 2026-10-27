Словаччина схвалила систему допомоги водієві Tesla — TimesLIVE

Словаччина раніше цього місяця схвалила програмне забезпечення Tesla Assisted Driving (TAD), призначене для допомоги водієві. Латвія в понеділок стала десятою європейською країною, що дозволила використання цієї технології. Це є черговим кроком Tesla у просуванні системи на європейському ринку.

Запуск у Словаччині

Як повідомляє TimesLIVE, словацькі власники Tesla домагалися дозволу на використання TAD. Клуб Tesla Owners Slovakia, який має 1 500 зареєстрованих учасників, організував світлове шоу автомобілів біля міністерства транспорту, щоб привернути увагу регуляторів до технології.

Президент клубу Крістіан Краточвіл заявив, що учасники також зверталися до словацького міністерства транспорту після першого схвалення системи в Нідерландах і регулярно запитували про перебіг розгляду. TAD раніше мала назву FSD. Щомісячна передплата на систему коштує 99 євро.

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Потреба в контролі водія

Під час тестової поїздки система плавно працювала в заторах на автомагістралі та під час перестроювання в потоці. Водночас 35-річному власнику Tesla Ігорю Марцеку довелося різко загальмувати вручну, коли автомобіль не почав сповільнюватися перед закритим шлагбаумом.

На станції Supercharger автомобіль також не зміг самостійно заїхати до вільного місця для заряджання, після чого водій перебрав керування. Марцек зазначив, що технологія ще розвивається, тому водієві потрібно бути уважним і стежити за діями автомобіля.

Tesla заявляє, що TAD може більш ніж учетверо зменшувати кількість зіткнень і рятувати життя, однак дослідники безпеки оскаржують ці показники. У низці країн ЄС регулятори висловлювали занепокоєння щодо безпеки системи та здатності водіїв підтримувати належну увагу.

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