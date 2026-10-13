Smart представила у Парижі електромобіль #2 із запасом ходу до 290 км — Engadget

Компанія Smart представила на Паризькому автосалоні надкомпактний двомісний електромобіль Smart #2. Модель стилістично нагадує Smart Fortwo та призначена для руху вузькими міськими вулицями й паркування в обмеженому просторі. Як повідомляє Engadget, автомобіль буде доступний у кількох двоколірних варіантах оформлення.

Характеристики електромобіля

Smart #2 оснащений заднім електродвигуном потужністю 60 кВт, який забезпечує крутний момент 130 Нм на задніх колесах. Задні шини моделі більші за передні. Також автомобіль має п'ятиважільну задню підвіску, яка, за заявою Smart, повинна забезпечити спортивніше керування та вищий комфорт.

Акумулятор, розміщений у підлозі автомобіля, забезпечуватиме запас ходу до 180 миль, або близько 290 км, на одному заряді. Модель підтримує швидке заряджання: заряд батареї з 10% до 80% може поповнюватися за 20 хвилин.

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Оснащення та комплектації

Базова версія Pure матиме системи допомоги водієві, центральний екран діагоналлю 10,1 дюйма та 8,8-дюймовий дисплей водія. Автомобіль також підтримуватиме бездротове підключення пристроїв через 4G, Wi-Fi і Bluetooth.

Версія Pure+ отримає заряджання змінним струмом потужністю 11 кВт і підігрів водійського сидіння. Комплектація Premium передбачає скляний дах, підігрів шкіряних сидінь і аудіосистему Sennheiser із сімома динаміками. Обмежену серію Couture Edition випустять накладом 999 автомобілів: вона матиме білий кузов, пофарбований у золотистий колір дах і колеса із золотистими деталями.

Smart заявила, що стартова ціна моделі буде меншою за 26 500 доларів, або 20 000 фунтів стерлінгів. Точні дані про вартість і доступність компанія ще не оголосила. Попередні замовлення планують відкрити навесні, а постачання очікуються влітку.

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