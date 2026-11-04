Споживча група Південної Кореї планує скаргу на Tesla через FSD — Electrek

Південнокорейська організація Citizens United for Consumer Sovereignty планує подати скаргу до Комісії з чесної торгівлі Південної Кореї (KFTC) на Tesla через маркетинг пакета Full Self-Driving (FSD) для автомобілів, які не мають місцевого схвалення для його використання. Як повідомляє Electrek, за власними даними Tesla, проблема стосувалася 99% автомобілів марки, проданих у Південній Кореї торік.

За словами керівника Tesla Korea Сео Йон Дика, FSD працює приблизно на 20% зареєстрованих у країні автомобілів Tesla. Організація вимагає, щоб KFTC тимчасово заборонила компанії рекламувати FSD для машин, які не мають права використовувати цю функцію. Також вона просить накласти штрафи та передати справу державним слідчим.

Автомобілі з Китаю потребують схвалення

Функція FSD (Supervised) стала доступною наприкінці минулого року лише для Model S, Model X і Cybertruck американського виробництва. Ці автомобілі імпортують до Південної Кореї за угодою про вільну торгівлю KORUS, яка визнає американські стандарти безпеки.

Водночас Model 3 і Model Y, що продаються на корейському ринку, постачаються із заводу Giga Shanghai. Для автомобілів китайського виробництва немає аналогічного механізму визнання стандартів, тому для FSD потрібне окреме схвалення в Південній Кореї. Tesla повідомила Національним зборам, що з 2023 року продала в країні понад 170 тисяч машин, виготовлених у Шанхаї.

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Претензії до реклами та сертифікації

За твердженням Citizens United for Consumer Sovereignty, Tesla рекламувала FSD як функцію, що «незабаром з’явиться», а також демонструвала відео, зняте на дорогах Південної Кореї. На думку організації, реклама не пояснювала, що функція буде доступною лише для невеликої частини автомобілів, які компанія продавала в країні.

Раніше Tesla стягувала за FSD одноразову плату в розмірі 9,043 млн вон, або близько 6 726 доларів. У серпні компанія перейшла на місячну підписку вартістю 150 тисяч вон. Під час парламентських слухань 8 жовтня Сео Йон Дик заявив, що Tesla до того часу не подавала до міністерства транспорту офіційної заявки на тестування FSD; приблизно через два тижні компанія подала заявку на сертифікацію.

KFTC уже проводить перевірку реклами FSD компанією Tesla та отримала від неї письмові пояснення. Tesla не відповіла на запити Reuters про коментар. Минулого місяця суд у Сеулі відхилив позов власників Tesla, які вимагали повернення коштів за FSD: суддя послався на корейські норми як причину, через яку додаткові функції не були запущені.

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