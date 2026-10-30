США можуть знизити мито для Audi до 10% за будівництво заводу — Der Spiegel

США можуть знизити ефективну ставку мита на імпорт автомобілів Audi приблизно до 10% в обмін на заплановане будівництво заводу в штаті Джорджія. Про це з посиланням на двох обізнаних із ситуацією співрозмовників Reuters повідомляє Der Spiegel.

Умови тарифної пропозиції

Наразі США застосовують 15-відсоткове мито до автомобілів, ввезених із Європи, та 25-відсоткове — до машин, вироблених у Мексиці. За словами одного зі співрозмовників Reuters, Audi просила знизити ставку вдвічі — до 7,5%, однак уряд США наполіг на двозначному показнику.

Невідомо, чи поширюватиметься ставка близько 10% на всі імпортні автомобілі Audi або лише на машини, що постачаються з Європи. Також не визначено, коли саме може почати діяти знижене мито. Представниця Audi відмовилася від коментарів.

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Інвестиції в Джорджії

За даними видання, подібні тарифні послаблення можуть запропонувати й іншим автовиробникам, якщо вони перенесуть виробництво до США. Раніше про такі плани писала The Wall Street Journal.

Audi планує інвестувати в новий завод у Джорджії близько 4 млрд доларів і виробляти там 200 тисяч автомобілів на рік. Йдеться передусім про великі SUV-моделі, зокрема Q7, Q8 та Q9. За інформацією Manager Magazin, президент США Дональд Трамп має підписати указ про зменшення тарифів на автомобілі, імпортовані як із Європи, так і з Мексики.

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