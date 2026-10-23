США заборонять авто BYD на авіабазі Кадена в Японії — TimesLIVE

Військові США з понеділка заборонять автомобілі китайського виробника електромобілів BYD на авіабазі Кадена на острові Окінава в Японії. Рішення пояснили безпековими ризиками, повідомляє TimesLIVE.

Рішення для авіабази Кадена

Авіабаза Кадена є великим вузлом американської військової авіації на стратегічному південно-західному ланцюгу японських островів, що простягається вздовж краю Східнокитайського моря. Речниця бази, підполковниця Аллі Стормер, заявила, що ці автомобілі становлять неприйнятний ризик для персоналу та місії бази.

Водночас вона не уточнила, які саме занепокоєння спонукали командування вжити заходів щодо китайських електромобілів. BYD не надала оперативного коментаря на запит агентства Reuters.

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Присутність BYD на японському ринку

BYD, яка у 2025 році випередила Tesla за продажами акумуляторних електромобілів у світі, розширює присутність за кордоном, зокрема в Японії. У липні компанія запустила там електричний мініавтомобіль Racco, прагнучи закріпитися на ринку, де переважають місцеві бренди.

У червні Пентагон включив BYD, а також Alibaba, Baidu й автовиробника NIO до переліку компаній, які, на думку відомства, підтримують китайські збройні сили. BYD відкинула це визначення та повідомила, що захищатиме свої інтереси адміністративними і юридичними засобами.

Китай раніше застосовував подібні обмеження щодо Tesla: у 2021 році автомобілям марки заборонили доступ до деяких урядових комплексів через побоювання стосовно камер, встановлених у транспортних засобах. У 2024 році Пекін скасував це обмеження після схвалення Tesla провідною китайською автомобільною асоціацією.

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