Stellantis планує виробляти в Італії щонайменше два електромобілі — TimesLIVE

Автовиробник Stellantis планує виробляти в Помільяно, Італія, малі електромобілі на платформі, яку розробляє спільно з Leapmotor. Щонайменше дві моделі мають вийти на ринок у 2028 році, повідомляє TimesLIVE.

Розробка платформи в Турині

Технічний директор Stellantis Нед Курік заявив на Паризькому автосалоні, що програма створення електромобілів уже стартувала. Працівники Stellantis співпрацюють із колегами з Leapmotor у комплексі Mirafiori в Турині.

За словами Куріка, інженери компаній працюють разом над європейською платформою для міських автомобілів. Stellantis передає партнерам досвід розробки компактних машин, а також вивчає підходи Leapmotor до створення таких автомобілів за два роки.

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Моделі для бюджетного сегмента

Новий клас недорогих електромобілів передбачає орієнтовну ціну близько 15 тисяч євро. У Stellantis розраховують, що такі машини допоможуть пожвавити європейський ринок бюджетних автомобілів, який скорочується.

Заплановані моделі мають виробляти на заводі Stellantis у Помільяно. Серед них компанія назвала Citroën 2CV, концепт якого представили в понеділок на Паризькому автосалоні.

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