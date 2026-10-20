Subaru може перейти в Європі лише на електромобілі з 2028 року — Motor1

Subaru може припинити продажі всіх моделей із двигунами внутрішнього згоряння на європейському ринку після 2027 року. Від 2028 року автовиробник нібито планує пропонувати в Європі лише електромобілі, повідомляє Motor1.

Які моделі залишать європейський ринок

За інформацією видання, Subaru Outback має зникнути з європейського ринку наприкінці 2027 року. Гібридні Impreza, Crosstrek і Forester також нібито припинять продавати після 2027 року. Таким чином, модельний ряд марки в Європі можуть сформувати три електромобілі: Solterra, Uncharted та E-Outback. Усі ці моделі Subaru розробляє спільно з Toyota.

Motor1 повідомило, що звернулося до Subaru у США для підтвердження цих даних та оновить матеріал у разі відповіді компанії.

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Викиди та вимоги до безпеки

За даними Autonext і Auto Motor Sport, Subaru назвала дві причини можливого рішення: посилення вимог Європи до середніх викидів автопарку та нові стандарти безпеки. Повторна сертифікація оновленого двигуна потребує значних витрат, а нові вимоги до безпеки передбачають модернізацію автомобілів зі старішою електричною архітектурою.

Нині європейський Outback оснащують атмосферним 2,5-літровим чотирициліндровим опозитним двигуном потужністю 169 к. с. Impreza, Crosstrek і Forester, які можуть залишити ринок, використовують 2,0-літровий м’який гібрид з опозитним двигуном потужністю 136 к. с. Першою моделлю Subaru з таким типом двигуна став Subaru 1000, представлений у 1966 році.

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