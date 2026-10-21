Subaru показала 510-сильний електричний прототип на власній платформі — Motor1

На випробувальному полігоні на північ від Токіо в Японії Subaru 18 жовтня показала модифікований Outback із повністю електричною силовою установкою. Прототип має два електромотори, повний привід і сумарну потужність близько 510 к. с. Як повідомляє Motor1, це демонстраційний автомобіль, створений на власній електричній платформі Subaru без використання архітектури Toyota e-TNGA.

Два електромотори та повний привід

Передня електровісь виробництва Aisin розвиває 150 кВт, або 201 к. с., а задня — 230 кВт, або 308 к. с. Така схема забезпечує повний привід. За даними Automotive News, на які посилається Motor1, прототип розганяється до 62 миль на годину менш ніж за чотири секунди.

Subaru зможе самостійно налаштовувати потужність моторів і розподіл крутного моменту між осями. Компанія застосувала підхід до симетричного повного приводу, який використовує і в моделях із двигунами внутрішнього згоряння, зокрема WRX та Outback, але адаптувала його для спеціальної електричної платформи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Легша платформа і нова батарея

За твердженням Subaru, нова електрична архітектура приблизно на 220 фунтів легша за платформу нинішніх електромобілів марки. Акумуляторний блок містить близько 4 тисяч циліндричних елементів і, за заявою компанії, приблизно на 25% легший за попередній. Цільовий показник щільності енергії батареї — на 20% вищий за середній у галузі.

Також Subaru розробила інтегрований блок керування, який має централізовано управляти електромоторами, батареєю та програмним забезпеченням. Система розрахована на оновлення програмного забезпечення через мережу. Керівники компанії заявили, що частина технологій із прототипу може з'явитися в серійних автомобілях починаючи з 2029 року, однак конкретну модель не назвали. Компанія також не розкрила ємність батареї, швидкість заряджання та запас ходу прототипу.

Читай нас у