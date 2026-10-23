Subaru поверне механічну WRX до серійної лінійки Японії — Motor1

Subaru наступного місяця додасть до серійної лінійки в Японії версію спортивного седана WRX із шестиступеневою механічною коробкою передач. Автомобіль отримає посилену трансмісію TY85, яку раніше використовували на WRX STI попереднього покоління, повідомляє Motor1.

Механічна коробка замість варіатора

Досі японським покупцям WRX переважно пропонували версію WRX S4 із безступеневою трансмісією CVT. Компанія вже випускала WRX STI Sport♯ із механічною коробкою, однак ця модифікація була обмежена 600 екземплярами, а право на придбання автомобіля визначали жеребкуванням.

Нова WRX із TY85, як очікується, стане постійною частиною модельного ряду, а не лімітованою серією. У Subaru також оновили програмне забезпечення керування двигуном, щоб зробити реакцію на натискання педалі акселератора гострішою. За даними Motor1, під час роботи над налаштуваннями інженери використовували досвід гоночних програм.

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Трансмісію повернули у виробництво

За даними видання, TY85 планували зняти з виробництва через поступове згортання ліній механічних коробок передач на тлі переходу галузі до електрифікації. Проєкт відновили після того, як Subaru виявила у постачальника з партнерського підприємства діючу виробничу лінію трансмісій. Невелика інженерна команда почала розробку на початку 2025 року й мала створити нову модель приблизно за рік.

Очікується, що WRX збереже 2,4-літровий турбований опозитний чотирициліндровий двигун. Subaru не повідомила, чи змінилися його потужність і крутний момент, а також не розкрила ціну, повні технічні характеристики та можливі зміни підвіски, гальм або дизайну.

Ще дві моделі до 2027 року

До кінця 2027 року Subaru має намір випустити ще дві моделі з механічною коробкою передач: нову версію BRZ та доступний п’ятидверний хетчбек. Версію BRZ планують розвивати на основі торішнього лімітованого BRZ STI Sport Type RA, зосередившись на зниженні маси та керованості. Хетчбек може бути пов’язаний із концептом Performance-B STI, показаним у 2025 році, хоча компанія не підтверджувала, що це буде «гарячий» хетчбек.

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