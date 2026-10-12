Суд Квебеку зобов’язав Tesla Canada виплатити C$161 700 за згорілий Model X — Electrek

Суд у Квебеку, Канада, залишив у силі рішення про стягнення з Tesla Canada 161 700 канадських доларів на користь страхової компанії Intact. Цю суму страховик виплатив власнику Tesla Model X 2020 року випуску, яка згоріла в Монреалі у березні 2023 року, повідомляє Electrek.

Пожежа після ввімкнення обігріву

Власник автомобіля Саша Де Сантіс разом із дівчиною їхав районом Ахантсік-Картьєрвіль у Монреалі приблизно о першій годині ночі 5 березня 2023 року. Невдовзі після ввімкнення обігріву салон почав наповнюватися димом. Пара зупинилася, вийшла з автомобіля та забрала речі, а приблизно через п’ять хвилин позашляховик згорів.

Поліція Монреаля того ж року дійшла висновку, що пожежа не мала кримінального характеру. Intact компенсувала власникові вартість автомобіля, після чого звернулася до Tesla Canada з вимогою відшкодувати виплату.

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Суд відхилив клопотання Tesla

Страхова компанія зазначала, що Model X на момент пожежі ще перебував на заводській гарантії Tesla. Базова обмежена гарантія виробника в Канаді діє чотири роки або до пробігу 80 тисяч кілометрів, а автомобіль експлуатувався близько трьох років.

Поданий до суду експертний висновок вказував, що займання почалося з пасажирського боку панелі приладів. У ньому передчасну електричну несправність назвали ймовірною причиною пожежі. Спочатку Intact домоглася заочного рішення, а Tesla Canada згодом попросила суд його скасувати.

Представник Tesla стверджував у суді, що займання автомобілів зазвичай спричиняють неналежне використання або вандалізм. Суддя Іан Демерс відхилив клопотання, зазначивши, що компанія не надала даних на підтвердження такої версії та не висунула серйозного захисту. Tesla Canada не відповіла на запит про коментар, а Intact відмовилася від коментаря, зауваживши, що строк для оскарження рішення ще не сплив.

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