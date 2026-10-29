Суд у Сеулі відхилив позов 88 власників Tesla щодо повернення коштів — Channel NewsAsia

Центральний районний суд Сеула у Південній Кореї відхилив позов 88 власників Tesla, які вимагали повністю повернути кошти за програмне забезпечення допомоги водієві Full Self-Driving. Суд дійшов висновку, що автовиробник не порушив договірних зобов’язань.

Позиція суду

Як повідомляє Channel NewsAsia, суд зазначив, що опція FSD не передбачала повністю автономного водіння без втручання людини. Також суд встановив, що Tesla вже надала частину функцій, включених до пакета.

На думку суду, обов’язок компанії додавати нові можливості залежав від розвитку технологій і регуляторних дозволів. Покупці, за оцінкою суду, знали, що поява деяких функцій може потребувати значного часу.

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Оновлення для старіших автомобілів

Суд також врахував, що Tesla надала базові функції Autopilot і Enhanced Autopilot. Останнє оновлення програмного забезпечення додало до старіших автомобілів із комп’ютерами Hardware 3 розпізнавання світлофорів і дорожніх знаків, а також можливості руху містом.

Компанія Tesla не надала негайного коментаря щодо рішення. За даними видання, аналогічні судові претензії до автовиробника через затримки з упровадженням заявлених функцій автономного водіння розглядають і в інших країнах.

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