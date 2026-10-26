Таїланд готує вищий акциз для імпортних електромобілів — Bangkok Post

Таїланд готується з 1 січня 2027 року підвищити акциз на повністю зібрані електромобілі, які імпортують до країни без локальної виробничої бази. Нині ставка становить 10%, а новий розмір податку ще не названо, повідомляє Bangkok Post.

Ставка залежатиме від локалізації

Міністерство фінансів прагне заохотити автовиробників відкривати підприємства в Таїланді, а також захистити інвесторів, які вже вклали кошти в місцеві заводи та ланцюги постачання. Влада також розраховує прискорити переговори з компаніями, що досі покладаються на імпорт автомобілів.

Нова структура акцизу передбачатиме три рівні. Найнижчу ставку застосовуватимуть до виробників із підприємствами в Таїланді, які відповідатимуть вимогам стандарту Made in Thailand. Другий рівень стосуватиметься компаній із місцевим виробництвом, що значною мірою використовують імпортні компоненти. Найвищу ставку встановлять для повністю зібраних імпортних автомобілів без виробничих потужностей у країні.

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Критерії за викидами CO2

Постійний секретар Міністерства фінансів Лаваран Сангсніт заявив, що уряд не встановлюватиме окремі ставки залежно від типу силової установки — для батарейних електромобілів, гібридів або електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Натомість податкові ставки визначатимуть за єдиним критерієм, заснованим переважно на викидах CO2: автомобілі з нижчими викидами зможуть претендувати на нижчий акциз.

Таїланд також планує переглянути критерії визначення місцевого вмісту продукції, щоб більше враховувати використання деталей, вироблених усередині країни. За чинними правилами Світової організації торгівлі вимога щодо 40% місцевого вмісту має недоліки, оскільки до розрахунку можуть включати прибуток, зарплати, витрати на воду та електроенергію.

За даними видання, попередні програми підтримки електромобілів допомогли переконати вісьмох китайських автовиробників побудувати заводи в Таїланді. Кожне з таких підприємств розраховане на річне виробництво приблизно 100 тисяч автомобілів для внутрішнього ринку та експорту на ринки з правостороннім кермом, зокрема до Малайзії, Японії, Великої Британії й Австралії.

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