Tesla протягом кількох місяців просила нідерландський регулятор транспортних засобів RDW зменшити обсяг перевірки системи Full Self-Driving (Supervised), зокрема оскаржувала рахунок на 365 тис. євро. Про це повідомляє Electrek із посиланням на розслідування Reuters, засноване на сотнях сторінок листування Tesla з регуляторами семи європейських країн.

У листопаді 2024 року працівник Tesla повідомив RDW, що початок випробувань автомобілів до кінця місяця був критично важливим для керівництва компанії. У квітні 2025 року Tesla назвала рахунок регулятора за п’ять місяців роботи надто високим і заявила, що утримається від оплати до отримання погодинного обліку роботи кожного співробітника RDW, залученого до проєкту. Компанія також заперечувала проти витрат на поїздку п’ятьох працівників RDW до заводу Giga Berlin.

Умови проведення тестів

За тиждень після скарги Tesla на рахунок співробітник RDW запропонував компанії повідомити, яким чином регулятор може скоригувати або зменшити необхідні зусилля надалі. З листування також випливає, що Tesla наполягала на використанні власних звітів про випробування замість присутності інспектора RDW. Регулятор запропонував частково контролювати тестування дистанційно.

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Tesla також заперечувала проти зустрічі щодо оновлень програмного забезпечення через мережу. Представник RDW у відповідь зазначив, що регулятор не хотів надто заглиблюватися в технічні деталі та не ставив під сумнів якість і процес таких оновлень. Крім того, Tesla вимагала заздалегідь повідомляти про конкретні випробування її автомобілів та називати водіїв безпеки. RDW погодився на ці умови.

Схвалення та оцінка безпеки

Згодом RDW схвалив систему, а нині звертається до Євросоюзу з проханням схвалити її на рівні блоку. Вісім країн ЄС уже дозволили використання FSD: Нідерланди, Литва, Данія, Бельгія, Естонія, Словенія, Чехія та Хорватія. Голосування на рівні ЄС очікується не раніше грудня. Для схвалення необхідна підтримка 15 із 27 держав ЄС, які представляють щонайменше 65% населення Союзу.

RDW заявив Reuters, що взаємодія з виробниками не впливає на незалежність і ретельність оцінки. Водночас регулятор не публікує власні дані випробувань FSD, посилаючись на комерційну таємницю Tesla. Сім дослідників безпеки дорожнього руху, які проаналізували для Reuters методологію європейського дослідження Tesla, вказали на малий обсяг вибірки та використання непрямих показників, зокрема різкого гальмування, різких поворотів, звукових сигналів і використання покажчиків повороту. За їхніми оцінками, ці дані не доводять, що FSD запобігає аваріям або смертям на дорогах.

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