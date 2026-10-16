Tesla не гарантує постачання Roadster після резервування — InsideEVs

Tesla в угоді про резервування нового Roadster зазначає, що не може гарантувати ані строку доставки автомобіля, ані самого його постачання. Про це повідомляє InsideEVs з посиланням на умови, які відображаються на сайті компанії під час спроби зарезервувати модель.

Резервування не гарантує автомобіль

В угоді вказано, що Roadster на момент її укладення все ще перебуває в розробці. Tesla застерігає: резервування не є повноцінним замовленням, яке гарантує отримання автомобіля. Воно лише надає приблизне місце в черзі, якщо й коли компанія почне постачати ці машини.

Для резервування покупцеві потрібно внести до 250 тисяч доларів. Водночас Tesla зазначає, що внесені кошти повністю повертаються, якщо клієнт змінить рішення або компанія не зможе поставити автомобіль.

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Остаточну ціну ще не визначили

Компанія також застерігає, що будь-яка вказана ціна Roadster є лише орієнтовною. Tesla продовжує визначати доступні опції, функції та апаратне оснащення моделі, тому остаточну вартість має підтвердити після конфігурації автомобіля.

За даними видання, до запуску, який очікується у 2028 році, можуть змінитися й параметри автомобіля, представлені під час презентації. У договорі резервування немає заборони на перепродаж автомобіля, яка застосовувалася до деяких інших обмежених серій Tesla. Водночас передавати право на резервування іншій людині не дозволяється.

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