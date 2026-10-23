Tesla не відповіла акціонерам про можливість безкоштовного оновлення HW3 — Electrek

Tesla під час конференц-дзвінка за підсумками третього кварталу 2026 року не відповіла на запитання акціонерів про можливість безкоштовного оновлення комп’ютера в автомобілях з обладнанням Hardware 3 (HW3). Запитання посіло п’яте місце на платформі Say за кількістю представлених акцій: його підтримали 557 голосами, що відповідали 652 900 акціям.

Як повідомляє Electrek, акціонери просили пояснити, коли власники машин із HW3 дізнаються про можливість безкоштовної модернізації та отримають чіткий план. Tesla відповіла на дев’ять інших запитань із Say, зокрема про масштабування Cybercab, роботаксі, робота Optimus, картографування для FSD і виробничі темпи.

Запитання про HW3 не озвучили

Директор Tesla зі зв’язків з інвесторами Тревіс Аксельрод завершив блок запитань Say, не згадавши HW3. За даними Electrek, під час усієї конференц-розмови також не порушували теми AI3 або переоснащення автомобілів. Водночас компанія озвучила питання, які до дзвінка, за підрахунками видання, мали нижчий рейтинг за кількістю акцій.

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На запитання про терміни появи безнаглядної FSD у клієнтських автомобілях керівник напряму штучного інтелекту Tesla Ашок Еллузвамі заявив, що програмне забезпечення, яке використовується в роботаксі Model Y та Cybercab, надійде клієнтам із FSD v15. За його словами, перші приватні автомобілі можуть приєднатися до парку Robotaxi приблизно у другому кварталі 2027 року.

Обмеження обладнання

Під час дзвінка за підсумками першого кварталу 2026 року Ілон Маск визнав, що Hardware 3 не має можливостей для безнаглядної FSD, зокрема через пропускну здатність пам’яті, яка становить одну восьму від показника HW4. У квітні він говорив про можливість створення мікрофабрик у великих містах для заміни комп’ютерів і камер, а також про trade-in зі знижкою. У липні Маск заявив, що модернізація може мати сенс у певний момент, і припустив перехід одразу до плати наступного покоління або AI5.

За даними Electrek, Tesla продавала пакет FSD за ціною до 15 000 доларів, заявляючи про наявність в автомобілях необхідного обладнання. Видання також повідомляє, що компанія стикається з колективними позовами у США, Китаї та Австралії, а колективна претензія у Нідерландах охопила майже 7 000 власників HW3. Документи нідерландського регулятора RDW, на які посилається Electrek, свідчать, що Tesla подавала на європейське схвалення FSD лише HW4.

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