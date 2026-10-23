Tesla не випускатиме Cybertruck в Австралії та Новій Зеландії — Engadget

Tesla не продаватиме електропікап Cybertruck в Австралії та Новій Зеландії. Компанія повідомила про це клієнтам, які забронювали автомобіль сім років тому, зазначає Engadget.

В електронному листі автовиробник заявив, що його плани щодо виробництва Cybertruck для цих двох країн припинено. Tesla поверне всі внесені депозити, оскільки більше не може виконати замовлення для цих ринків. Повернення коштів мають здійснити протягом 30 днів після того, як клієнти отримають лист із підтвердженням їхніх даних.

Повернення депозитів

Компанія також пропонує клієнтам безкоштовний річний доступ до системи Full Self-Driving (Supervised), якщо вони замовлять новий Model 3 або Model Y. У листі Tesla не назвала причин припинення планів щодо Cybertruck в Австралії та Новій Зеландії.

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Питання правого керма

За даними австралійського видання Drive Australia, доступність Cybertruck на місцевому ринку залишалася під сумнівом упродовж кількох років. У 2023 році джерела видання повідомляли, що завод Tesla в Техасі не був налаштований на виробництво цієї моделі з правим кермом.

Без праворульної версії Cybertruck не може законно експлуатуватися не лише в Австралії та Новій Зеландії, а й у Великій Британії, Японії та Ірландії. Tesla також офіційно не випускала модель у Великій Британії та Європейському Союзі, де автомобіль не отримав регуляторного схвалення. У матеріалі серед можливих перешкод для допуску в ЄС названо вимоги щодо зон деформації кузова, безпеки пішоходів, освітлення та вагових категорій.

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