Tesla обмежила перевищення швидкості для системи допомоги водієві в Європі — Electrek

У Нідерландах регулятор RDW погодив оновлення системи допомоги водієві Tesla: тепер вона може перевищувати розпізнане обмеження швидкості максимум на 10%, а не на 50%. Також назву FSD Supervised офіційно замінили на Tesla Assisted Driving, повідомляє Electrek.

Новий ліміт швидкості

За даними RDW, раніше параметр speed margin давав системі змогу відхилятися від розпізнаного ліміту швидкості до 50% — для безпеки та транспортного потоку. Наприклад, на дорозі з обмеженням 100 км/год автомобіль міг рухатися зі швидкістю до 150 км/год, а в міській зоні з лімітом 30 км/год — до 45 км/год.

Після оновлення максимальне перевищення становить 10%. Параметр також скидатиметься до 0% після кожного запуску автомобіля. RDW зазначив, що інші функції, пов’язані зі швидкістю, відтепер вимкнені за замовчуванням, не уточнивши їх перелік.

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Перейменування та визнання дозволу

Нова назва відображатиметься на екрані автомобіля, у посібнику власника та інших матеріалах для водіїв автомобілів із обладнанням HW4. Tesla надсилає ці зміни через бездротове оновлення програмного забезпечення.

Регулятор назвав зміни незначними, повідомивши, що перевірив їх реалізацію та не виявив несприятливих або ненавмисних наслідків. Перейменування не змінює функціональності системи: вона лишається системою допомоги водієві, а відповідальність за керування автомобілем несе водій.

RDW повідомив про оновлення дев’ять держав ЄС, які визнають його схвалення: Бельгію, Хорватію, Чехію, Данію, Естонію, Латвію, Литву, Словаччину та Словенію. Разом із Нідерландами це десять країн. Питання про можливе схвалення системи на рівні всього ЄС розглядає Технічний комітет з моторних транспортних засобів; голосування може відбутися не раніше грудня.

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