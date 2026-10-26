Tesla оновила характеристики Model 3 у Канаді, вказавши запас ходу 584 км — Electrek

Tesla змінила на канадському сайті характеристики Model 3 Premium Rear-Wheel Drive: заявлений запас ходу зріс до 584 км, а прискорення від 0 до 100 км/год становить 5,2 секунди. Ці показники збігаються з параметрами Model 3 Long Range RWD, що постачалася до Канади із заводу Tesla у Фрімонті, штат Каліфорнія, два роки тому, повідомляє Electrek.

Раніше для канадської Model 3 Premium RWD, виготовленої в Шанхаї, вказували 463 км запасу ходу та розгін до 100 км/год за 6,2 секунди. Ця версія коштувала 39 490 канадських доларів, однак замовлення на неї призупинили на початку жовтня.

Нові параметри на сайті

Оновлені дані з'явилися в розділі технічних характеристик Model 3 Premium у вкладці Rear-Wheel Drive. Там також зазначено споряджену масу автомобіля 1745 кг, а в рекламному описі — запас ходу до 584 км за оцінкою EPA на одному заряді.

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Водночас сторінка порівняння моделей Tesla Canada ще містить попередні дані: 463 км, 6,2 секунди та ціну 39 490 канадських доларів. Конфігуратор автомобіля також не змінився, а Tesla офіційно не оголошувала про початок продажу іншої версії.

Квоти та мита

На сайті Tesla зазначено, що замовлення Model 3 Premium можуть відновити, якщо уряд Канади надасть додаткові квоти; очікуваний термін — березень 2027 року. За даними видання, автомобілі китайського виробництва стикаються з квотними обмеженнями, тоді як постачання моделі зі США означало б застосування канадських 25-відсоткових контрмит на американські автомобілі.

Такі мита діють із квітня 2025 року. Раніше Tesla підвищила ціну Model 3 Long Range AWD на 11 000 канадських доларів — до 79 990 канадських доларів — і припинила продаж задньопривідної версії за 55 990 канадських доларів. Electrek припускає, що ціна Model 3 Premium RWD зі США за аналогічного підвищення могла б становити приблизно 65 000–67 000 канадських доларів.

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