Tesla перенесла презентацію нового Roadster на 15 жовтня — Electrek

Tesla у США проведе трансляцію заходу, присвяченого новому поколінню Roadster, у четвер, 15 жовтня, о 19:55 за центральним часом. Презентацію планують провести просто неба. Про підтвердження нової дати повідомляє Electrek.

Спершу захід був запланований на 1 жовтня в Техасі, однак Tesla скасувала його 28 вересня. Компанія пояснила це тим, що стежила за погодою разом із місцевими метеорологами, а шоу може відбутися лише на відкритому майданчику. Нову дату призначили на 15 жовтня, а час трансляції Tesla підтвердила у соцмережі X.

Багаторічні перенесення

Перший прототип Roadster Tesla показала у листопаді 2017 року на заході, присвяченому вантажівці Semi. Тоді компанія обіцяла розпочати виробництво у 2020 році. Для моделі приймали бронювання за 50 тисяч доларів, а серію Founders Series оцінювали у 250 тисяч доларів.

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Виробництво Roadster неодноразово відкладали: спершу на 2021-й, далі на 2022-й і 2023 роки. У травні 2023 року Ілон Маск заявляв, що сподівається розпочати випуск у 2024-му, наголосивши, що це не є зобов’язанням. У лютому 2024 року він говорив про суттєве підвищення цілей щодо дизайну, демонстрацію до кінця року та виробництво у 2025-му. У листопаді 2025 року старт випуску перенесли на 2027 або 2028 рік.

Можлива демонстрація двигунів

За даними Electrek, останні тизери Tesla та Маска вказують на можливе використання в демонстраційному автомобілі холодногазових двигунів SpaceX. Маск заявляв, що з ними Roadster зможе розганятися від 0 до 60 миль за годину менш ніж за секунду. Раніше анонсовану демонстрацію польоту автомобіля, за інформацією видання, скоротили до короткого зависання.

Electrek також пише, що демонстраційний автомобіль нібито керуватиметься дистанційно та не матиме допуску до руху дорогами загального користування. Тизери, за оцінкою видання, можуть свідчити і про оновлений дизайн Roadster із кутовою стилістикою серії Cyber.

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