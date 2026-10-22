Tesla планує почати поставки Cybercab клієнтам до кінця 2026 року — InsideEVs

У США Tesla має намір до кінця 2026 року розпочати поставки Cybercab приватним клієнтам. Про це під час презентації фінансових результатів компанії за третій квартал заявив віцепрезидент Tesla з інженерії Ларс Мораві, повідомляє InsideEVs.

Машини для парку Tesla

Мораві зазначив, що Cybercab виробляють на лінії Tesla у Техасі. Водночас усі автомобілі, які наразі сходять із цієї лінії, спрямовують до внутрішнього парку роботаксі компанії. За даними видання, Tesla виготовила кілька сотень Cybercab для розробки.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що переважна більшість Cybercab належатиме компанії та використовуватиметься нею для надання транспортних послуг. Він протиставив цю модель іншим автомобілям Tesla, зокрема Model 3 і Model Y, які, за його словами, призначені передусім для приватного володіння.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання приватного володіння

Маск раніше говорив, що Cybercab коштуватиме менш як 30 тисяч доларів. Водночас автомобіль не має керма, тому можливість його використання приватними власниками поза сервісом роботаксі, як зазначає InsideEVs, залишається відкритим питанням.

Tesla вже пропонує платні поїздки роботаксі в Остіні, штат Техас, та планує незабаром розширити сервіс на Даллас. InsideEVs також пише, що федеральна влада розслідує використання компанією автомобіля без частини обладнання, яке зазвичай вимагають федеральні правила.

Читай нас у